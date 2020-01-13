Наибольшее число безработных оказалось в Донецкой и Луганской областях

В Украине продолжаются тенденции уменьшения количества безработного населения в условиях высокой экономической активности субъектов хозяйствования и повышения оплаты труда. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 11 января, «Обзоре рынка труда» Минэкономразвития за ІІІ квартал 2019 года.
Уровень безработицы за указанный период составлял 7,3%.
В региональном разрезе по итогам 9 месяцев 2019 года уменьшение уровня безработицы населения в возрасте 15-70 лет зафиксировано во всех регионах.
Самый низкий уровень безработицы отмечается в:
- Харьковской (4,7%),
- Одесской (5,7%),
- Киевской (5,7%) областях и г. Киеве (5,7%).
В то же время, наибольший уровень безработицы сохраняется в:
- Донецкой (13,5%),
- Луганской (13,7%)
- Кировоградской областях (10,8%).