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Наибольшее число безработных оказалось в Донецкой и Луганской областях

13.01.20 19:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине продолжаются тенденции уменьшения количества безработного населения в условиях высокой экономической активности субъектов хозяйствования и повышения оплаты труда. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 11 января, «Обзоре рынка труда» Минэкономразвития за ІІІ квартал 2019 года.

Уровень безработицы за указанный период составлял 7,3%.

В региональном разрезе по итогам 9 месяцев 2019 года уменьшение уровня безработицы населения в возрасте 15-70 лет зафиксировано во всех регионах.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в:

  • Харьковской (4,7%),
  • Одесской (5,7%),
  • Киевской (5,7%) областях и г. Киеве (5,7%).

В то же время, наибольший уровень безработицы сохраняется в:

  • Донецкой (13,5%),
  • Луганской (13,7%)
  • Кировоградской областях (10,8%).

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