Закон о верификации госвыплат: Что изменится для переселенцев и других льготников

В Украине с конца декабря 2019 года вступил в силу Закон «О верификации и мониторинге государственных выплат». Основной новацией является внедрение системы верификации, то есть, проверки госвыплат, а именно – субсидий, пенсий, льгот, социальных стипендий, выплат переселенцам и ветеранам за счет бюджета. Об этом рассказал аналитик Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"») Виктор Филатов, сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба организации.

Так, отныне информация, которую предоставляет потенциальный льготник, будет тщательно проверяться.

По словам эксперта, верификация будет происходить по базе специально созданной информационно-аналитической платформы и будет состоять из трех этапов. Превентивная верификация предполагает проверку на этапе обращения за выплатами, текущая – в процессе назначения помощи, а ретроспективная – на этапе завершения выплат. «Если человек предоставил ложные сведения, то ему откажут в назначении выплат, если же есть определенные неточности, то пересчитают размер помощи. Например, основанием для отмены или перерасчете выплат могут стать недостоверные сведения о месте жительства, наличие недвижимости, неполная информация о банковских счетах, или недостоверные персональные данные. Псевдо-льготника заставят вернуть средства, если факт предоставления недостоверной информации подтвердится. После этого размер выплат будет пересчитан, а если человек не имеет на них права – выплаты прекратят», – объяснил Филатов.

Также аналитик пояснил, как будут проверять. По его словам, для осуществления верификации будут использовать автоматизированные информационные системы, реестры и базы данных. Это могут быть реестры, которыми располагают банки, центральные и местные органы исполнительной власти, фонды социального и пенсионного страхования или другие учреждения, принадлежащие к сфере управления.

«Поэтому, для граждан, которые предоставляют достоверные сведения, ничего, по сути, не изменится. Разве что они дополнительно будут ждать 15 суток, в течение которых будет осуществляться проверка. Но для тех людей, которые годами обманывали органы социальной защиты и неправомерно получали выплаты, Закон ничего хорошего не принесет и заставит вернуть деньги. Если же ошибка произошла по вине органов социальной защиты, то Закон гарантирует полную выплату средств и возобновление выплат», – резюмировал Виктор Филатов.

Напомним, свыше 32 млн грн государственной соцпомощи малообеспеченным семьям неправомерно получили граждане, которые предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой. Таковы итоги масштабной проверки получателей этого вида социальных выплат в январе 2019 года.