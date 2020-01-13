В Мариуполе израильские врачи проведут бесплатный прием детей с пороками сердца

В Мариуполе на базе «Областного центра кардио- и рентгенэндоваскулярной хирургии» пройдет бесплатный консультативный прием детей с кардиохирургической патологией, специалистами одной из лучших клиник Израиля. Об этом сегодня, 13 января, сообщается на странице Центра в Facebook.

«23-25 января на базе центра будут бесплатно консультировать детей специалисты "Детского медицинского центра Шнайдер" г. Петах Тиква, Израиль», – сказано в сообщении.

Уточняется, что консультации проведут доктор кардиолог и врач УЗИ совместно с переводчиком, которые будут осматривать следующие группы пациентов:

детей с врожденными пороками сердца, требующими оперативного лечения;

детей с приобретенными пороками сердца, требующими оперативного лечения;

детей, которые ранее были прооперированы, требующих определения дальнейшей тактики лечения.

Консультации будут проводиться по адресу: Краматорск, ул. Героев Украины, 17. Прием будет проходить с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Предварительная запись по тел. (095) 147 03 56.

Также, 14 января сотрудники «Областного центра кардио- и рентгенэндоваскулярной хирургии» проведут в Мариуполе бесплатный выездной консультативный прием. Консультации кардиолога, аритмолога, кардиохирурга, сосудистого хирурга и флеболога пройдут в областной больнице интенсивного лечения (ОБИЛ) по адресу: ул. Троицкая, 46.

Отмечается, что консультации являются бесплатными и проводятся для жителей всей Донецкой области. За более детальной информацией можно обращаться по тел.: +38 (095) 903 61 56; +38 (050) 205-84-25.