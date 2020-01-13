Через КПВВ «Майорское» мужчина пытался провезти пистолет

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» вчера, 12 января, пограничники с помощью служебной собаки обнаружили у гражданина Украины, пересекающего линию разграничения пистолет. Оружие было изъято. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

«Несмотря на снижение интенсивности движения пограничники не снизили свою бдительность, поэтому вчера на КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил пресекли попытку перемещения травматического оружия», – говорится в сообщении.

Так, осматривающая группа с помощью служебной собаки, специально обученной на поиск оружия, обнаружила у гражданина Украины пистолет «Форт 12 РМ».

Как уточняется, нарушителя и находку передали представителям Национальной полиции для принятия соответствующего правового решения.