Главный тренер луганской «Зари»: Все зависит от футболистов

Главный тренер «Зари» Виктором Скрипник рассказал о планах луганского клуба после выхода команды из отпуска. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба луганского клуба.

«Футбольным людям после отпуска всегда хочется адреналина и новых эмоций. Хочется снова вернуться к футболу, к этой футбольной атмосфере. Есть радость от того, что начинается новый этап. Сборы – это период, когда нужно поднапрячься, ведь предстоит серьезная работа. Не всегда приятны тренировки, но это футбольная жизнь и без этого никуда. Надеюсь, ребята это понимают», – сказал тренер.

Он также прокомментировал ситуацию с новичками команды. «Всегда выбор очень велик и отбор лучших – работа непростая. Действительно кропотливо мы отсмотрели целый ряд игроков, и, надеемся, выбор сделали правильный. Все равно все зависит от футболистов. Мы их пригласили, а их задача – себя развить и показать. Доказать, что смогут составить конкуренцию. Надеемся, они нам помогут и выполнят те задачи, которые мы ставим», – отметил Скрипник.

По его словам, по поводу планов и задач на сборы, ничего сверхъестественного не планируется. «Сейчас предстоит втягивающий сбор. Посмотрим, что делали ребята в отпуске. Проверим их активность с помощью "Катапульты". Важно, чтобы они вошли в ритм. А уже в Турции будет больше работы с мячами, больше тактики, больше настроения и футбольных дел. Плюс, проведем ряд товарищеских матчей», – рассказал наставник «Зари».

Напомним, что уже на первом сборе к «Заре» присоединятся три новичка, которые после прохождения медобследования вольются в тренировочный процесс и, после согласования всех нюансов, подпишут контракты с клубом. Первый новичок из Бразилии, второй из Латвии, третий из Сенегала.