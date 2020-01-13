В зоопарке на Донетчине у леопардов родились детеныши

В зоопарке «Парк дикой природы» в Мариуполе очередное пополнение – почти два месяца назад родились два детеныша леопардов. Об этом рассказал директор зоопарка Савелий Вашура.

Но показали их только на днях. «Мы их показываем в первый раз. Они должны окрепнуть. Уже самостоятельно начали кушать фарш, кормим молочком», – сказал он.

По словам директора, зоопарк обновляют все время и развивают. Площадь парка 3,5 га . В 2019 году построили 13 вольеров. Сейчас здесь 23 льва и тигра, 13 медведей. Недавно в парк привезли белых полярных волков, рысь, пару пум – мальчика и девочку. «Еще у нас будет много обезьян, которых будем привозить. В основном, это обменный фонд. Нам сейчас нужна маленькая девочка нашему леопардику. Мальчик у нас уже большой. У нас все такие звери, что круглый год рожают детей – и львята, и тигрята, и леопардята. Все у нас есть», – рассказал он.

Вашура уточнил, что на кормление животных в день уходит 300 кг мяса. Деньги на питание собирают за сезон.

В зоопарке есть и волки, которых когда-то привезли с линии фронта. Есть лисица, которую раненой привезли военные. Ей сделали операцию – удалили одну лапку из-за повреждения кости. Сейчас она здорова – кушает, бегает.

«Мы стараемся, чтобы каждый вид был представлен парой – мальчиком и девочкой, как эти леопарды. Чтобы им было весело жить. Недавно к нам привезли сибирскую рысь. Теперь ищем для нее мальчика, чтобы ей было весело», – добавил Савелий Вашура.

Напомним, «Парк дикой природы» расположен в Мариуполе в пойме реки Кальчик. Он включает в себя самый крупный в регионе зоопарк, комфортную пикниковую зону, обустроенную детскую площадку. Здесь детеныши появились у верблюдов и бурых медведей, львята и уссурийские тигрята. Также обитателями парка стали белые бенгальские тигрята-альбиносы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Мариупольское ТВ»