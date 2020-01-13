В зоопарке на Донетчине у леопардов родились детеныши

В зоопарке «Парк дикой природы» в Мариуполе очередное пополнение – почти два месяца назад родились два детеныша леопардов. Об этом рассказал директор зоопарка Савелий Вашура.
Но показали их только на днях. «Мы их показываем в первый раз. Они должны окрепнуть. Уже самостоятельно начали кушать фарш, кормим молочком», – сказал он.
По словам директора, зоопарк обновляют все время и развивают. Площадь парка
Вашура уточнил, что на кормление животных в день уходит
В зоопарке есть и волки, которых когда-то привезли с линии фронта. Есть лисица, которую раненой привезли военные. Ей сделали операцию – удалили одну лапку из-за повреждения кости. Сейчас она здорова – кушает, бегает.
«Мы стараемся, чтобы каждый вид был представлен парой – мальчиком и девочкой, как эти леопарды. Чтобы им было весело жить. Недавно к нам привезли сибирскую рысь. Теперь ищем для нее мальчика, чтобы ей было весело», – добавил Савелий Вашура.
Напомним, «Парк дикой природы» расположен в Мариуполе в пойме реки Кальчик. Он включает в себя самый крупный в регионе зоопарк, комфортную пикниковую зону, обустроенную детскую площадку. Здесь детеныши появились у верблюдов и бурых медведей, львята и уссурийские тигрята. Также обитателями парка стали белые бенгальские тигрята-альбиносы.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Мариупольское ТВ»