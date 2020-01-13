Пытки и насилие: О чем рассказали освобожденные из плена «Л-ДНР» украинцы

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ организовал проведение следственных действий с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 года с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Офиса.

Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки, без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления.

По результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения представителями «ДНР» и «ЛНР» норм международного гуманитарного права. В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечного обращения с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Процессуальные действия с освобожденными лицами проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.

Всем, кому известно о фактах нарушения норм международного гуманитарного права, а также прав и свобод граждан Украины на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, просим обращаться в Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора посылать такую информацию путем заполнения электронной формы обращения по ссылке https://old.gp.gov.ua/ua/treatment.html.