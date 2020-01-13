В «Л-ДНР» пытаются скрыть обострение проблемы дезертирства в рядах НВФ

На неподконтрольной Украине территории Донбасса привлекают оперативные группы российских спецслужб к розыску дезертиров в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 13 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск с начала этого года активизировало привлечение оперативных групп российских спецслужб к розыску дезертиров в составе российско-оккупационных войск. Указанное связано с существенным увеличением количества российских наемников, которые из-за недовольства условиями службы и осознания неотвратимости уголовной ответственности за совершение военных преступлений покидают передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса, в том числе, с оружием», – отметил Гуцуляк.

Кроме того, по данным ГУР, для сокрытия обострения проблемы дезертиров, российские кадровые офицеры, привлеченные к их розыску, выдают себя при общении с гражданским населением за представителей «местных органов МВД» или «военных комендатур», которые, якобы, проводят опрос для «предотвращения диверсий».