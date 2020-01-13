Арендуют помещения по всему городу: У Пенсионного фонда нет единого здания в Покровске (Видео)

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) сотрудники Пенсионного фонда Украины (ПФУ) вынуждены арендовать помещения по всему городу. Потому что кабинетов в одном здании не хватает. Уже не один год специалисты ПФУ работают в условиях маленьких помещений и узких коридоров.

Сейчас здесь обслуживают более 60 тыс. пенсионеров, в том числе и переселенцев. Поэтому, как жалуются специалисты, кабинетов не хватает. Работникам приходится снимать помещения в разных уголках города, а это дополнительные неудобства. «После приема документов нужно время для того, чтобы составить реестр и передать его во второе здание, а это отвлекает специалиста, занимает время, которое можно было бы использовать в едином здании рационально», – рассказала начальник Покровского объединенного управления ПФУ Неля Аржавитина.

Кроме того, из-за нехватки места, приходится арендовать и архив с пенсионными делами. Специалисты вынуждены вести прием в различных помещениях.

Поэтому специалисты ПФУ просят у чиновников больше места для работы. В горсовете говорят, что летом готовы предоставить здание детского сада в центре Покровска. К тому же еще хотят отремонтировать это помещение. «Ремонтные работы у нас планируются за счет Европейского инвестиционного банка. Финансирование в 28 млн грн. Для того, чтобы Пенсионный фонд был обеспечен достойным помещением, который соответствует всем требованиям, надо помещение не менее 1 200 квадратных метров», – рассказывает исполняющая обязанности Покровского городского головы Ирина Сущенко.

Пока же работники ПФУ планируют в ближайшее время арендовать помещение, в котором раньше было расположено управление статистики.

Напомним, в центре Покровска планируют закрыть детский сад «Калинка», а здание передать управлению ПФУ.

Источник: ТК «Донбасс»