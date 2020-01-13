Безопасно ли учиться: В Мариуполе проверили школы (Видео)

В Мариуполе спасатели проверяют учебные заведения на соблюдение правил пожарной безопасности. Сегодня, 13 января, проинспектировали общеобразовательную школу № 9.

Школа № 9 расположена в Приморском районе. Начав осмотр со столовой, спасатели проверили пути эвакуации, состояние электрических сетей, розеток, и противопожарных систем. Обнаружили несколько нарушений. По их словам, система пожаротушения находится в нерабочем состоянии – целая, но повреждена, что свидетельствует о том, что она уже не сработает.

Кроме того, в коридоре на лестнице отсутствуют перегородки. Частично не хватает специализированных стикеров, а некоторые извещатели – не работают.

По словам специалистов, все обнаруженные недостатки зафиксируют в актах. Их направят руководству учебного заведения. В случае серьезных нарушений, на администрацию заведения оформят административный протокол.

«Возможно будет подан иск в административный суд, мы не закрываем заведения. Учреждения могут быть закрыты или частично приостановлена ​​эксплуатация до устранения нарушений только по решению суда», – пояснил спасатель Валерий Харченко.

Как заверил директор школы Владимир Стаценко, оснований для закрытия учебного заведения нет. «Но есть ряд вопросов, которые следует своевременно решить так, чтобы не было жертв в случае пожара. Мы обращаемся в департамент образования и департамент образования это рассматривает и затем нам выделяет бюджетные средства на установку АПС (автоматическая пожарная сигнализация, – ред.)», – говорит Стаценко.

Директор школы добавил, что средства на обновление пожарных систем выделят в этом году. А незначительные недостатки устранят в ближайшее время.

Источник: ТК «Сигма»