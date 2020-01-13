Обменяться книгами: В Лисичанске появился уголок буккроссинга (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) устроили буккроссинг – обмен книгами. Воспитатели местного детского сада «Светлячок» сначала приучили родителей малышей давать литературу друг другу, а с нового года хотят привлечь к этому всех горожан. Теперь издания вместо того, чтобы пылиться на полке, начали путешествовать по разным домам.

Так, в первых числах января посреди парка появился сказочный деревянный домик. Внутри него находится детская и взрослая литература. Ежедневно сюда доносят что-то свеженькое. Просто возьми домой и читай. «Это домик для обмена книжками. Девочки молодцы. Это такое начинание», – говорит местная жительница.

Чтобы горожане могли делиться книгами, авторы проекта создали деревянный домик с резными окошками. Считают, что сказочное здание привлечет внимание прохожих.

Движение обмена книгами уже существует во всем мире. «Те книги, которые были вчера, сегодня их уже нет. Были взрослые детективы, маленькие книжечки для путешествий», – сказала воспитатель-методист детсада Наталья Косенко.

Букроссинг – это когда одну книгу берешь, а другую оставляешь взамен. Такие экземпляры приводят в порядок – подклеивают, делают наклейки. Уже около сотни книг отправились к своим читателям. «Внуки взяли книжечки почитать, честно, добросовестно, а потом принести положить, чтобы читали другие детки», – рассказала местная жительница Людмила.

Идея создать книжный дом принадлежит коллективу детского сада, находящегося по соседству с парком. На входе в заведение почти такая же избушка существует уже несколько лет. «Это книги для детей, и те, которые они сами могут брать читать, и родители могут брать читать детям. Но мы увидели, что наш домик пользуется спросом у родителей и всех жителей нашего района», – говорит заведующая детсадом «Светлячок» Татьяна Бражникова.

«Мы очень любим читать книжечки. Нам даже сейчас игрушки не нужно, утром просыпаемся и алфавит, азбука, там все», – поделилась мать детсадовца Алина.

А на игровой площадке создали некую читальню. Говорят, что идею позаимствовали из Африки. «Даже сами рисовали. В садике есть такое чудо, когда книги свисают с неба, это отвлекает детей и одновременно знакомит детей с книгой», – сказала воспитатель-методист детсада.

Что касается книжного домика посреди города, то кроме книг, туда бросают и рекламные листовки. Поэтому авторы проекта думают установить рядом контейнер для сбора макулатуры, чтобы отправлять такую ​​бумагу на переработку.

Источник: ТК «Донбасс»