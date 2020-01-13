В Украине уменьшается количество предпринимателей

Нововведения в законах в отношении предпринимателей привели к уменьшению регистраций ФЛП. Так, за прошлый год в Украине было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сегодня, 13 января, сообщает платформа Opendatabot.ua

В первой половине 2019 года ФЛП активно регистрировались. Однако в апреле, после президентских выборов, количество регистраций ФЛП начало снижаться.

Издание отмечает, что такая динамика вызвана прежде всего рядом властных решений, а именно:

Законом о РРО;

Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

Законом о сборе и учете ЕСВ;

Законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц.

«Регистрация новых предпринимателей – это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень», – комментирует основатель «Опендатабот» Алексей Иванкин

В среднем ежемесячно регистрировалось 5 500 компаний и 26 тыс. ФЛП. Всего к началу 2020 года в Украине действует 1 876 604 предпринимателей.