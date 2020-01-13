Чтобы быть в форме: Жителям Донетчины рассказали, как высыпаться (Видео)

Регулярное недосыпание приводит к появлению высокого уровня тревоги, депрессии, нарушению концентрации внимания и снижению иммунитета. Из-за разных графиков работы и домашних дел достаточно спать получается не у всех. Специалисты рассказали жителям Донетчины, что нужно делать, чтобы все же выспаться, и чего не стоит делать перед сном.

Так, семья Шаповаловых ведет активный образ жизни, режим дня пытаются соблюдать – ложатся спать в 23:00, просыпаются в 8:00. Дочь Влада и сын Юрий всегда высыпаются, а вот у родителей не получается. «Не очень. Хотелось бы больше спать. Потому что маленький ребенок просыпается ночью. Еще один ребенок так же. Года два уже, и не знаем, как высыпаться», – рассказывает мама Елена Шаповалова.

Специалисты утверждают, что, если спать меньше 7 часов в сутки, в крови повышается уровень меди, увеличивается риск возникновения онкологических заболеваний. Длительный сон также вреден и может стать причиной ожирения, артериальной гипертензии, повышения уровня сахара и холестерина. Специалисты советуют засыпать с 22:00 до 24:00.

«В это время вырабатывается мелатонин, гормон молодости. И вот если соблюдать этот режим, то гормон будет вырабатываться – человек будет свежий и здоровый. Будет сохраняться и нервная система, и общее состояние. Это важно и для нервной системы и для сердечно-сосудистой. Кроме того, также сохраняется работоспособность», – отмечает врач-невролог Елена Столярова.

Медики добавляют, что перед сном нужно обязательно проветривать помещение, пить травяной чай, отказаться от гаджетов и "агрессивных" телепередач и фильмов.

«Одному человеку можно поспать 4 часа, и он будет чувствовать себя прекрасно. А второй человек может спать и 10 часов, но он будет чувствовать себя не очень хорошо. То есть, здесь уже идет речь о том, что человека наполняет, о чем он думает, и даже во сне. Все равно какие-то мыслительные процессы продолжаются, человек о чем-то переживает. Нужно искать причину», – говорит психолог Мария Греческая.

А вот бессонница – это реакция на стресс. К самому сильному подавлению психика привыкает около 3 месяцев. Если же адаптация затянулась – стоит посетить медиков. Для того, чтобы оставаться здоровыми и активными нужно спать 8 – 9 часов в день.

Источник: ТК «Сигма»