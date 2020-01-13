Вымогали взятки: В Мариуполе отменили оправдательный приговор двум судмедэкспертам

В Мариуполе прокуратура добилась отмены оправдательного приговора для двух врачей «Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы», которые вымогали взятки у родственников умерших. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Донецким апелляционным судом поддержана принципиальная позиция Мариупольской местной прокуратуры № 1 об отмене приговора Ильичевского районного суда Мариуполя, которым вынесен оправдательный приговор двум судебно-медицинским экспертам коммунального учреждения здравоохранения "Донецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы"», – говорится в сообщении.

Как установили в ходе расследования, двое судмедэкспертов в период с 11 по 28 августа 2017 года, используя служебные полномочия, требовали и получали взятки от 500 до 3 тыс. грн от родственников умерших граждан за проведение вскрытия и выдачу справок о смерти.

Несмотря на обоснованные доказательства, суд первой инстанции вину подсудимых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) УК Украины, не признал. Прокуратура с приговором не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Апелляционный суд, выслушав доводы прокурора, отменил оправдательный приговор и назначил новое судебное рассмотрение дела в суде первой инстанции.