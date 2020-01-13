Зеленский одобрил введение реестра педофилов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего). Об этом сегодня, 13 января, говорится на сайте парламента.

«Возвращен с подписью от президента», – говорится в статусе документа.

Закон вводит Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, и усиливает ответственность за подобные преступления.

Доступ к реестру получат только правоохранители. Право на получение информации из реестра получат руководители учебных заведений, учреждений здравоохранения и других учреждений, осуществляющих надзор за детьми или предоставляющих им услуги медицинского, учебного и социального характера, при найме человека на работу, а также руководители органов власти, местного самоуправления и лица, которые готовы проверить свое наличие в нем.

Внесенные в реестр лица обязаны будут сообщать полиции о перемене места жительства и работы. Кроме того, за изнасилование несовершеннолетнего вводится наказание в виде 10-15 лет тюрьмы. Повторное изнасилование ребенка наказывается 15 годами тюрьмы или пожизненным заключением.

Перед вторым чтением были изъяты нормы, которые позволили бы применять добровольную химическую кастрацию педофилов.

Напомним, что Верховная Рада ввела реестр педофилов и сделала его открытым только для правоохранителей.