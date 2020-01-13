Учится говорить заново: 6-летняя Тамара из Марьинки уже третий год восстанавливается после ранения (Видео)

Шестилетняя Тамара из Марьинки (Донецкая обл.) после ранения восстанавливается уже третий год. Пережитый стресс помешал нормальному развитию девочки. Но она не сдается, и в праздники, как и все дети, подготовила родным подарок – рассказала стихотворение.

То, что Тамара пытается разговаривать, для родителей – радость. Потому что за свою жизнь в прифронтовом городе девочка видела много горя. «Она вообще замкнулась и молчала все время молчала, "папа", "мама" и все. Как где-то бухнуло – она быстренько бежит и прячется», – говорит бабушка Любовь Вязовая.

В дом попал снаряд, осколок от которого ранил девочку. Ранение было тяжелым.

Только дома рядом с родными Тамара чувствует себя в безопасности. Охотно помогает родителям в домашних делах. «Растет хозяюшкой, старается помочь посуду помыть, позаметать пытается, иголку взять и что-то зашить. Не всегда получается, но пытается это сделать», – рассказала мать девочки Оксана Романенко.

Преодолеть физическую и моральную травму помогали в санаториях. Уже несколько раз Тамара проходила курс оздоровления по программе Фонда Рината Ахметова «Реабилитация раненых детей». «Когда ее отправили в санаторий Одессу, там она более-менее начала общаться, разговаривать. До этого она ни с кем не хотела общаться – боялась», – говорит отец девочки Юрий Романенко.

А в этом году девочка с бабушкой побывали в санатории в Киевской области. «Меньше стала болеть. Хорошо, замечательно. Там такие процедуры делали – и в солевой комнате мы были, везде я ее водила, где предлагали – мы ходили с ней», – сказала Любовь Вязовая.

Чтобы у Тамары не было времени вспоминать пережитое, родители отдали ее в спортивную секцию. Первые результаты радуют и дают надежду на хорошее будущее. «Так хочется мира, тишины хочется. И Томочка чтоб пошла в школу, начала разговаривать уже нормально», – поделилась бабушка девочки.

К новогодним праздникам от благотворителя Тамара получили сладости и спортивные принадлежности.

Этой зимой подарки в рамках акции «Ринат Ахметов – детям!» получили 90 тыс. мальчиков и девочек. Только за последние 5 лет в акции поучаствовали более 700 тыс. детей.

Источник: ТК «Донбасс»