Теракт под Волновахой 5 лет назал совершил реактивный дивизион «ДНР» «Ангелы ада», – версия следствия

Сегодня, 13 января 2020 года, – пятая годовщина трагедии под Волновахой (Донецкая обл.), когда в результате обстрела блокпоста Вооруженных Сил Украины участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан – пассажиров рейсового автобуса сообщением «Златоустовка – Донецк». В Офисе Генпрокурора сообщили о расследовании.

«По версии следствия, террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада" пятой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР" под руководством "командира-куратора" пятой отдельной мотострелковой бригады 1 АК "ДНР", полковника вооруженных сил РФ – гражданина этого государства», – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством прокуратуры в указанном уголовном производстве направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина для рассмотрения по процедуре специального судебного разбирательства.

Досудебное расследование в отношении гражданина РФ остановлено в связи с розыском подозреваемого. Постановлением суда предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Принимаются меры, направленные на установление всех соучастников преступлений и привлечения их к ответственности.

Уголовное производство по факту преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины, расследует СБУ под процессуальным руководствоя прокуроров Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора.