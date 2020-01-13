На КПВВ Донетчины остановили двух женщин с контрафактными сигаретами (Фото)

В Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» сегодня, 13 января, дважды пытались пронести контрафактные сигареты из неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

Так, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил, на КПВВ «Майорское» обнаружили двух женщин, 1962 и 1982 года рождения, которые пытались незаконно ввезти с временно неподконтрольной территории подакцизные товары – сигареты.

«Одна из женщин пыталась скрыть под одеждой 50 пачек курева без акцизных марок, другая – 90 пачек с акцизными марками так называемой "ЛНР"», – сказано в сообщении.

Как уточняется, гражданок и обнаруженные табачные изделия передали представителям ГФС для оформления дел об административных правонарушениях.