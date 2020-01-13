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Ущерб в полмиллиона: На Донетчине «черный» лесоруб оказался на скамье подсудимых

13.01.20 23:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине будут судить жителя Краматорска за незаконную вырубку деревьев на территории Славянского района. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Славянской местной прокуратурой согласован и направлен в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК Украины относительно жителя Краматорска, который нанес государству ущерб в размере 550,6 тыс. грн», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, ноябре 2018 года в лесополосе на территории Андреевского сельского совета Славянского района, мужчина незаконно вырубил 94 дерева породы клен и ясень, что привело к значительному разрежению защитных насаждений.

Сейчас завершено досудебное расследование. Дальнейшую судьбу обвиняемого определит суд.

Согласно санкции статьи, мужчине грозит штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

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