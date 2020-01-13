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Семьям погибших шахтеров обещают повысить пенсии

13.01.20 22:55
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Семьям шахтеров, которые утратили кормильца, обещают повысить размер пенсий. Об этом со ссылкой на Министерство социальной политики пишет «Сегодня.ua».

«Несколько раз мы получали вопросы относительно того, увеличится ли размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца (шахтера)», – рассказали в министерстве и показали график того, как будут расти выплаты в течение года.

В соответствии с ним, с 1 января 2020 года выплаты семьям погибших шахтеров, которых в Украине насчитывается 5 272, составят 1 638 грн в месяц.

Министерство обещает повысить их размер с 1 июля 2020 года – до 1 712 грн.

Следующее повышение должно состояться 1 декабря 2020 года, после чего размер пенсий достигнет 1 769 грн.

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