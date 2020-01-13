Семьям погибших шахтеров обещают повысить пенсии

Семьям шахтеров, которые утратили кормильца, обещают повысить размер пенсий. Об этом со ссылкой на Министерство социальной политики пишет «Сегодня.ua».

« Несколько раз мы получали вопросы относительно того, увеличится ли размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца (шахтера) » , – рассказали в министерстве и показали график того, как будут расти выплаты в течение года.

В соответствии с ним, с 1 января 2020 года выплаты семьям погибших шахтеров, которых в Украине насчитывается 5 272, составят 1 638 грн в месяц.

Министерство обещает повысить их размер с 1 июля 2020 года – до 1 712 грн.

Следующее повышение должно состояться 1 декабря 2020 года, после чего размер пенсий достигнет 1 769 грн.