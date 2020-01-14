Простое разрешение: Что нужно знать о поездках в ЕС с будущего года

Миссия Украины в Европейском союзе (ЕС) объяснила все детали безвизовых поездок в ЕС с 2021 года, когда начнет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS). Об этом сообщает пресс-служба Миссии в Facebook.

Итак, 5 фактов, которые стоит знать о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года:

С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии). Почему и когда было принято такое решение ЕС? Инициатива по созданию Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской Комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС. Осенью 2018 года Европейский Союз одобрил необходимые законодательные решения о Европейской информационной системе авторизации путешествий (ETIAS), которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза. Как это будет работать: с 2021 перед поездкой в ​​государства – члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требуют дальнейшего изучения. За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, младше 18 и старше 70 лет – бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки. Важно понимать, что Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении на поездку. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы. Предыдущая авторизация позволит Европейскому Союзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу / угрозу по безопасности и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, имеет ли государство – член ЕС какие-то оговорки относительно их поездки.

«Поэтому, при наличии предварительного разрешения через ETIAS и соблюдения других стандартных требований безвизового режима с ЕС, вы сможете и дальше спокойно наслаждаться преимуществами безвизовых поездок в ЕС», – говорится в сообщении.