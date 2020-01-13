Янукович в России попал в скандал

По информации интернет-издания, официальным покупателем земли выступает сожительница Януковича – Любовь Полежай. Она стала гражданкой России и поменяла фамилию на девичью – Садыкова. Сначала Полежай отсудила у администрации Сочи 1 га в Хостинском районе города. А суду объяснила, что выбрала себе участок, за свой счет изготовила схему для кадастровой карты. Но Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города почему-то отказал.

И Центральный суд Сочи обязал чиновников внести эти данные в кадастровую карту курортного города. Сейчас Любовь опять обратилась в российский суд – в этот раз администрация города не захотела узаконить 2,2 га земли для сельскохозяйственного использования в селе Прогресс (Большой Сочи).

Чиновники объясняли суду, что участок частично расположен в охранной зоне. Ведь там находится распределительная городская электрическая сеть, в которой запланирован ремонт и реконструкция. «И по правилам землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Сочи участок расположен в зоне застройки индивидуальными домами усадебного типа. Он не предназначен для сельскохозяйственного использования», – уверяли суд чиновники.

Но суд потребовал удовлетворить все пожелания беглой президентской четы. А отказ чиновников признал незаконным.

Поселок Прогресс, на территории которого семья бывшего президента захватывает участки, расположен в живописном месте знаменитого курорта – на горном склоне, в междуречье Мацесты и Агуры, недалеко от берега Черного моря. Риелторы предлагают здесь участки под индивидуальную жилую застройку по цене $22-74 тыс. за 6-8 соток. То есть стоимость приобретенной Януковичем земли грубо можно оценить почти в 3 млн долларов.

Интернет-издание пообщалось с местными жителями в соцсетях, которые просто в шоке от происходящего. «Там ровное место, озеро, природа и особо ценные земли. Там выращивали чай, фундук. Теперь заповедники отдают под застройку», – рассказывает местный житель Игорь. По его словам, раньше в этих местах был фруктовый сад, который также вырубили для строительства коттеджей.

При этом жителям прекрасно известно, кто захватывает землю. «77 гектаров пошли под индивидуальное жилищное строительство, 7 га – под городское кладбище, да плюс Януковичу 3 га под подсобное хозяйство в самом центре села (бывшей Абазинки) с озером, на котором все шашлыки бесплатно жарили. Бог с ним, Януковичем, но когда похороны проходят, там не разъехаться – дорога-то узкая», – жалуются в соцсетях местные жители.

Несколько лет назад местные горожане рассказывали, что первый особняк и земельный участок, которые очень напоминают миниатюрное Межигорье, Янукович воздвиг на ул. Есауленко. Тогда у них появились проблемы с водой, которую из-за стройки стали часто отключать.

В минувшем году вокруг полуразрушенного здания НИИ культурологии (соседствует с особняком Януковича) вырос забор и появилась охрана, потом пошел под снос один из корпусов исторического здания. Сочинцы подозревают, что на эту территорию тоже положил глаз беглый украинский президент.

Напомним, что в неподконтрольном украинской власти Донецке сохранилась усадьба четвертого президента Украины Виктора Януковича.