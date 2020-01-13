Убийство ребенка экс-заммэра Донецка: Расследование будет вести Нацполиция

Офис Генерального прокурора поручил осуществление досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения на семью местного депутата и убийства его 3-летнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции Украины. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Офиса.

Кроме того, изменена группа прокуроров и в дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис Генерального прокурора.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека. Извещены о подозрении в п. 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу), а также 4 декабря 2019 года по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Напомним, 1 декабря в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья экс-заммэра Донецка и бизнесмена, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. 2 декабря в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения. Также озвучены предварительные версии следствия, а задержанным уже вручили подозрения. В полиции также показали найденное орудие преступления. Погибший ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.