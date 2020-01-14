Мариуполь: Переселенцы из Донецка больше месяца живут в гараже (Видео)

В Мариуполе семья переселенцев из Донецка уже больше месяца не имеет жилья. В течение пяти лет они снимали квартиру, но были вынуждены ее покинуть. Александр Пинько с матерью жалуются, что чиновники отказываются предоставить даже временное жилье. А на аренду помещения семье не хватает денег.

Так, Александр с матерью приехали в Мариуполь в 2014 году. Мужчина вспоминает, как выезжали из Донецка под обстрелами с двумя чемоданами и документами. Оставили в родном городе почти все. «Там полностью обставленная квартира. С техникой, мебелью», – говорит мужчина.

По словам Александра, пять лет они жили на съемной квартире. Но в декабре были вынуждены уехать, поскольку хозяйка продала жилье. Снимать другое у семьи не хватает денег. Сейчас все их вещи находятся в гараже. А самих переселенцев приютили в греческом центре.

«У них свои мероприятия, а мы просто мешаем, притесняем. Большое спасибо им, что пошли нам навстречу. С 16 числа мы у них. Сейчас нам некуда идти», – делится переселенка Синклитикия Пинько.

Как рассказал Александр, работу он найти не смог. «Я получаю минимальную пенсию по инвалидности, являюсь инвалидом с детства. Мама получает пенсию. Работу мне здесь не предоставили, потому что у меня есть ограничения в реабилитационной карте инвалидов. Меня просто не берут», – говорит мужчина.

Он уверяет, что обращался в профильный департамент, но специалисты отказались помогать пока мать и сын не сменят прописку на мариупольскую. А они этого делать не хотят. «Мы теряем статус переселенцев», – пояснил Александр.

По словам директора Департамента по работе с активами Мариупольского горсовета Светланы Штенды, согласно законодательству, получить жилье в городе можно только с местной пропиской. Она подчеркнула, что при изменении регистрации статус переселенца все равно действителен.

«Пусть они обратятся в наше управление социальной защиты населения. Выплаты не прекратятся. Человек не перестает быть временно перемещенным лицом. Если обращаются через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), сначала им надо стать на социальный квартирный учет. Прописаться в центре временной прописки. Все это, в принципе, быстро делается», – отметила Светлана Штенда.

Кроме того, поясняют специалисты, чтобы получить жилье, зарегистрироваться в Мариуполе может только один член семьи. И советуют переселенцам как можно скорее обратиться в ЦПАУ.

Источник: ТК «Сигма»