В Донецке собираются закрыть один из рынков, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке хотят закрыть рынок в поселке Октябрьском. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.

Как рассказывает дончанин, в поселке оставшиеся торговые точки лишают «лицензий» на торговлю, собирают подписи с намерением закрыть рынок.

Жители Донецка отмечают, что проживающим в поселке людям придется добираться за покупками в район ж/д вокзала: