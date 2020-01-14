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В Донецке собираются закрыть один из рынков, – соцсети

14.01.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке хотят закрыть рынок в поселке Октябрьском. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.

Как рассказывает дончанин, в поселке оставшиеся торговые точки лишают «лицензий» на торговлю, собирают подписи с намерением закрыть рынок.

Жители Донецка отмечают, что проживающим в поселке людям придется добираться за покупками в район ж/д вокзала:

  • «Автор»: «Если не поможем, с февраля торговли не будет. Как говорится – все на благо народа»;
  • Андрей: «Да здравствует республика»;
  • Артем: «Рынок не приносит дохода республике… А то, что людям ездить аж на ж/д за покупками придется, никого не колышет»;
  • Айдар: «Конечно, неправильно это. Во-первых, рабочие места, во-вторых, когда по месту можно скупиться, безусловно удобней»;
  • Елена: «Это как – рынок не приносит доход? Еще как приносит»;
  • Оксана: «Людям за то, что решились вести бизнес практически на линии фронта, я бы и налоги отменила. Вот так республика стимулирует бизнес, молодежь жить в республике».

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