В Донецке собираются закрыть один из рынков, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке хотят закрыть рынок в поселке Октябрьском. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.
Как рассказывает дончанин, в поселке оставшиеся торговые точки лишают «лицензий» на торговлю, собирают подписи с намерением закрыть рынок.
Жители Донецка отмечают, что проживающим в поселке людям придется добираться за покупками в район ж/д вокзала:
- «Автор»: «Если не поможем, с февраля торговли не будет. Как говорится – все на благо народа»;
- Андрей: «Да здравствует республика»;
- Артем: «Рынок не приносит дохода республике… А то, что людям ездить аж на ж/д за покупками придется, никого не колышет»;
- Айдар: «Конечно, неправильно это. Во-первых, рабочие места, во-вторых, когда по месту можно скупиться, безусловно удобней»;
- Елена: «Это как – рынок не приносит доход? Еще как приносит»;
- Оксана: «Людям за то, что решились вести бизнес практически на линии фронта, я бы и налоги отменила. Вот так республика стимулирует бизнес, молодежь жить в республике».