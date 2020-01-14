На Донетчине лечебные учреждения получили более 20 тонн стройматериалов (Фото)

В городе Марьинка (Донецкая обл.) в рамках стратегического проекта «Помощь Восток» состоялась очередная передача гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, более 20 тонн строительных материалов переданы военно-гражданским администрациям Красногоровки и Марьинки, коммунальным лечебно-профилактическим учреждениям «Марьинская центральная районная больница» и «Центр первичной медико-санитарной помощи» Марьинского районного совета.

Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прибыл на Донетчину, чтобы передать гуманитарный груз и непосредственно на месте изучить актуальные проблемные вопросы. В медицинских учреждениях он пообщался с персоналом, осмотрел палаты, операционные и другие помещения.

Как отметил Наев, 20 тонн стройматериалов, а это практически 5 тыс. кв. м бельгийского кровельного рубероида, пойдут на перекрытия и ремонт крыш больниц, а также частных домов, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Общая стоимость оказанной помощи составляет почти 800 тыс. грн.

Наев пообещал, что гуманитарная инициатива будет продолжена. «В ближайшее время состоится передача очередной гуманитарной помощи медицинского назначения в территориальное медицинское объединение Станицы Луганской, Светлодарскую городскую больницу и областной центр травматологии в Лимане. Сумма помощи составит почти 800 тыс. грн», – сообщил генерал-лейтенант.

Всего с начала работы стратегической гуманитарной инициативы «Помощь Восток» на Донбасс было доставлено 65 тонн целевой благотворительной помощи преимущественно медицинского назначения на сумму более 15 млн грн. Приоритетное направление – поддержка и обеспечение деятельности медицинских учреждений, расположенных в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения.