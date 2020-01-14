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В «ДНР»: В Макеевке горело управление по газоснабжению, людей эвакуировали

14.01.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) произошел пожар в управлении по газоснабжению и газификации «республиканского» предприятия «Донбассгаз». Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как уверяют в «ДНР», пожар произошел 13 января в здании по ул. Артема, на 1-м этаже. «В результате пожара поврежден утеплитель металлической емкости на площади 10 кв. м. Спасатели по выдвижной лестнице провели эвакуацию 12 человек из зоны задымления на свежий воздух», – утверждают в «республике».

От «МЧС ДНР» привлекались 3 единицы техники и 17 человек.

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