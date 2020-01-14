В ОБСЕ сообщили о ранении мужчины на неподконтрольной Луганщине

В результате обстрела в неподконтрольной правительству Голубовке (до переименования – Кировск, Луганская обл.) мужчина получил ранения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 13 января.

12 января медперсонал больницы в Голубовке сообщил наблюдателям, что вечером 10 января к ним поступил 58-летний мужчина с осколочными ранениями мягких тканей в нижней части обеих ног.

11 января 53-летняя женщина, представившаяся супругой пострадавшего, рассказала, что он был ранен 10 января во время обстрела.

В тот же день по адресу их проживания на ул. Железнодорожной в Голубовке наблюдатели видели воронку на приусадебном участке, примерно в 5 м к западу от дома и ориентировочно в 2 м к востоку от входной калитки. Они заметили осколочные повреждения на калитке, а также с юго-западной и северо-восточной сторон дома, в частности, 7 разбитых окон.

Команда СММ также видела осколочные повреждения на юго-восточной стене, 2 разбитых окна летней кухни и повреждение деревянной крыши на северной стороне курятника, расположенных в 8 м к западу и в 12 м к северо-западу от дома соответственно.

По оценке наблюдателей, повреждения были свежими и образовались вследствие артиллерийского обстрела (установить направление огня не удалось).