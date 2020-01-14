Тысяча метров перекрытия: Военные в Марьинке восстанавливают поврежденные обстрелами дома и больницу

К систематической стрельбе из автоматов и пулеметов украинские военные в Марьинке (Донецкая обл.) за годы войны на востоке привыкли. Днем солдаты копают небольшие земляные фортификационные сооружения и укрепляют то, что уже настроили. Из-за короткого расстояния до позиций незаконных вооруженных формирований им приходится глубже «закапываться», говорится в сюжете ТСН.

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Военные говорят, что выкопанные ими окопы могут претендовать на звание самых длинных – чемпионов передовой. Они прорыты почти под Донецк, в 200 метрах от оккупированной территории.

Пехотинец с позывным «Десант» рассказывает, что лучше всех продвигается вперед собрат Саша. Военный шутит, что его товарищу надо было стать горняком и работать на шахте.

У каждого бойца на броне обязательно устройства для создания дымовой завесы. Именно оно, признаются бойцы, в экстремальных условиях Марьинки – лучшее спасение.

«Во время передвижения, очень хорошая вещь. Когда раненых выносить, всегда помогает», – признается один из военных.

Между тем, военные помогают восстановить дома фронтового города. Дома разбиты обстрелами. Говорят, что больше всего повреждены окна и крыши. Сейчас бойцы получили специальный материал, рубероид, для перекрытия крыши. По словам военных, работы хватает, ведь восстановить потребуется около двух тысяч объектов.

Но первой военные планируют починить крышу местной больницы. Здесь пока из-за прошлогоднего обстрела работают только терапевтическое и неврологическое отделения, а также поликлиника. Это помещение, говорят, несколько раз попадало под обстрелы тяжелой артиллерии. Медики же надеются, что больницу вскоре отремонтируют и они вновь смогут работать на полную.

«Тысяча метров перекрытия. Треть крыши повреждена», – рассказывает главврач местной больницы Николай Слюсаренко.