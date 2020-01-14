Погода в Украине 14 января: Синоптики рассказали, где ждать снега

В Украине сегодня, 14 января, будет преобладать теплая погода. В трех областях ожидаются дождь и мокрый снег, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«14 января в Украине будет преобладать погода без осадков, только на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине днем местами небольшой дождь и мокрый снег», – говорится в сообщении.

Утром в южных областях и на Закарпатье местами туман.

Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах ожидаются отдельные порывы 15-20 м/с. Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла.