На блокпостах полиция Донетчины за год выявила более 3200 правонарушений

В 2019 году через блокпосты в Донецкой области прошли 83 тыс. грузовиков, 2,8 млн легковых автомобилей и 5,4 млн. граждан. По сравнению с 2018 годом количество легкового транспорта и людей выросло в 3-5 раз. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области

Отмечается, что во время проверок полицейские задокументировали 3277 правонарушений.

106 раз правоохранители изымали из незаконного оборота оружие и боеприпасы.

Также блокпосты помогают ликвидировать каналы распространения наркотиков. Полицейские задержали 288 наркоперевозчиков.

Разоблачены 310 человек, которые разыскивались за совершение преступлений. Так налетчика на аптеку в Краматорске, который ранил фармацевта, задержали на блокпосту в Константиновке. Угонщика с Лимана обнаружили среди пассажиров автобуса, который следовал за пределы области.

Кроме того, благодаря стоп-контролю полиция обнаружила 219 мобильных телефонов, находящихся в розыске.

Полицейские на блокпостах готовы прийти на помощь в любой ситуации. Так, правоохранители потушили автомобиль, который внезапно загорелся на блокпосту в Мариуполе. Водитель был спасен.

А вблизи Мангуша полиция из состава ООС остановила прорыв сквозь блокпост: нетрезвого водителя задержали, пока он не натворил беды ни себе, ни окружающим.