Технические проблемы: НВФ рассказали наблюдателям ОБСЕ о причинах больших очередей на КПП

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают фиксировать большие очереди в пунктах пересечения линия разграничения со стороны временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 11 января наблюдатели видели длинные очереди на блокпостах незаконных вооруженных формирований вдоль линии соприкосновения в Донецкой области. На блокпосте возле н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) команда Миссии видела около 300 транспортных средств и 15 автобусов в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также примерно 100 транспортных средств в очереди в противоположном направлении.

11 и 12 января на блокпосте к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) наблюдатели видели не менее 50 транспортных средств в очереди в сторону подконтрольных правительству районов.

12 января член вооруженных формирований сказал наблюдателям, что длинные очереди образовались из-за технических проблем в работе компьютеров на блокпосте.