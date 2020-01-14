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Сводка из зоны ООС за 13 января: Версии сторон конфликта (Карта)

14.01.20 10:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил рядом с Васильевкой, где противник применил стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелы позиций Объединенных сил были зафиксированы:

  • неподалеку Зайцево и Луганского – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Орехово – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов;
  • вблизи с Новотошковским – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;
  • неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 8 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 71 единица. Обстрелам на донецком направлении подверглись район "Вольво-центра", поселки Красный Партизан (после переименования – Бетманово, – ред.), шахты "Трудовская" и Жабичево; на горловском направлении – поселок Доломитное; на мариупольском – село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Помимо этого, зафиксирована работа снайпера».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия».

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