В «ДНР»: В Енакиево в результате взрыва разрушен дом

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) взрывом разрушен дом. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», инцидент произошел 14 января на ул. Сибирской: частный дом был разрушен в результате взрыва без последующего горения.

«Спасатели установили осветительную установку, произвели частичный разбор обломков разрушенных конструкций дома на площади 20 кв. м. Погибшие и пострадавшие на месте разрушений не обнаружены. Причину происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов», – уверяют в «республике».