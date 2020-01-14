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В «ДНР»: В Енакиево в результате взрыва разрушен дом

14.01.20 10:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) взрывом разрушен дом. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», инцидент произошел 14 января на ул. Сибирской: частный дом был разрушен в результате взрыва без последующего горения.

«Спасатели установили осветительную установку, произвели частичный разбор обломков разрушенных конструкций дома на площади 20 кв. м. Погибшие и пострадавшие на месте разрушений не обнаружены. Причину происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов», – уверяют в «республике».

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