В Мариуполе под колеса авто попал 22-летний парень (Фото)

В Мариуполе 22-летний парень, переходивший дорогу по пешеходному переходу, попал под колеса авто. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут жители Мариуполя, ДТП произошло 13 января в темное время суток в Кальмиусском районе, по ул. Макара Мазая: водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на парня, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Очевидцы отмечают, что участок дороги был недостаточно освещен. В результате ДТП пострадавший госпитализирован с переломом ноги и черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, пешеход имел признаки алкогольного опьянения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая выясняла подробности аварии.



