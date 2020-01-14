RU
Все новости

В Мариуполе под колеса авто попал 22-летний парень (Фото)

14.01.20 16:24
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В Мариуполе 22-летний парень, переходивший дорогу по пешеходному переходу, попал под колеса авто. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут жители Мариуполя, ДТП произошло 13 января в темное время суток в Кальмиусском районе, по ул. Макара Мазая: водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на парня, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Очевидцы отмечают, что участок дороги был недостаточно освещен. В результате ДТП пострадавший госпитализирован с переломом ноги и черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, пешеход имел признаки алкогольного опьянения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая выясняла подробности аварии.


Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк