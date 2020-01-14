«Еленовка. Пока едут очень беременные»: Ситуация в пунктах пропуска утром 14 января

Сегодня утром, 14 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 января линию разграничения через КПВВ пересекли 31,9 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 7930 человек и 1000 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6435 человек и 1085 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6300 человек и 1105 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2570 человек и 530 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 8705 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 15/30;
- КПВВ «Марьинка» – 0/65;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/35;
- КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Александр: «4:33. В Еленовке в Мариуполь общей около 40. Льготы 10. Перевозы прут»;
- Александр: «7:46. В Еленовке около 60 общей. Пока едут очень беременные».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.