На Луганщине за сутки пиротехники нашли более 20 гранат

В Станично-Луганскойм районе Лугащины пиротехники ГСЧС обнаружили 7 снарядов и 21 гранату, обследовав 0,9 га территории. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 13 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,9 га местности, где было обнаружены и изъяты 28 единиц взрывоопасных предметов. Работа проводилась в Станично – Луганском районе, где были обнаружены и изъяты 7 артиллерийских снарядов и 21 граната», – сообщают в ГСЧС.