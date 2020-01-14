RU
Все новости

На Луганщине за сутки пиротехники нашли более 20 гранат

14.01.20 09:49
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Станично-Луганскойм районе Лугащины пиротехники ГСЧС обнаружили 7 снарядов и 21 гранату, обследовав 0,9 га территории. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 13 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,9 га местности, где было обнаружены и изъяты 28 единиц взрывоопасных предметов. Работа проводилась в Станично – Луганском районе, где были обнаружены и изъяты 7 артиллерийских снарядов и 21 граната», – сообщают в ГСЧС.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк