Особый режим: Удерживаемого «ЛНР» Сергея Русинова перевели в другую колонию

Луганчанина Сергея Русинова осужденного «судом ЛНР» за якобы создание террористической группы перевели из 60-й колонии города Славяносербск особого режима в колонию №19 поселка Вахрушево. Об этом сообщила Восточная правозащитная группа.

«По полученной информации мы выяснили, что сейчас Сергей находится в секторе максимальной безопасности (так называемая крытая тюрьма)», – говорится в сообщении.

Напомним, Сергея Русинова задержали 28 августа 2018 года. «Следователи МГБ ЛНР» называют Сергея организатором проукраинской террористической группы. По информации же Восточной правозащитной группы, студент был активным пользователем социальных сетей и ругательствами поддерживал проукраинские посты. В одной из соцсетей он написал: «Люблю маму. хардкор и Украину».

Сергея Русинова НВФ «ЛНР» не включили в список на обмен.