Патрульные задержали грабителя, который отобрал у женщины пальто

В Рубежном (Луганская обл.) патрульные полицейские задержали грабителя, который отобрал у женщины пальто. Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Отмечается, что 13 января около 14 часов патрульные получили сообщение о грабеже. Женщина рассказала полицейским, что когда она поднимаясь по лестнице в подъезде дома, на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес пенсионерке несколько ударов, отобрал пальто и забежал в квартиру на четвертом этаже.

В указанной квартире двери патрульным открыл гражданин, представившийся знакомым мужчины, который только забежал в квартиру. Проверив помещение, инспекторы обнаружили человека, по приметам похожего на нападавшего и похищенное пальто пострадавшей. Объяснить мотивы своего поступка он не смог.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.