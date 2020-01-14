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Получил серьезные травмы: На Донетчине от детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

14.01.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В с. Воздвиженка (Покровский р-н, Донецкая обл.) 13 января в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета пострадал мужчина. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в понедельник в 22:49 в Службу спасения «101» поступила информация о пострадавшем в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета. Взрыв произошел внутри частного жилого дома по ул. Центральной в с. Воздвиженка.

«Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы г. Мирноград с диагнозом – травматическая ампутация левой кисти, осколочное ранение грудной клетки, шеи, живота, правой кисти, состояние тяжелое. Предполагаемая причина – нарушение правил поведения при обнаружении взрывоопасных предметов», – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе также отметили, что информации о погибших и разрушениях в результате происшествия в Главное управление не поступало.

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