ВОГ, РПГ, патроны: Под Волновахой обнаружен крупный схрон с оружием (Фото)

В Волновахском районе (Донецкая обл.) в ходе отработки оперативной информации, в одном из заброшенных помещений в районе линии разграничения выявлен скрытый тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 14 января, сообщает Донецкий погранисный отряд.

В тайнике находились:

выстрел осколочный гранатометный (ВОГ – 17) к АГС – 1 ед;

ручной противотанковый гранатомет (РПГ – 22) – 2 ед;

пулеметная лента на 25 патронов – 1 шт;

патроны калибра 7,62 – 7 шт;

патроны калибра 5,45 – 193 шт;

«Оружие и боеприпасы переданы установленным порядком представителям ГСЧС Украины в Донецкой области для их дальнейшей утилизации», – говорится в сообщении.

Фото: Донецкий пограничный отряд

Также отмечается, что продолжается активное противодействие возможным враждебным диверсиям на контролируемой территории.