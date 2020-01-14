RU
Все новости

ВОГ, РПГ, патроны: Под Волновахой обнаружен крупный схрон с оружием (Фото)

14.01.20 11:49
Фото: Донецкий пограничный отряд
Фото: Донецкий пограничный отряд

В Волновахском районе (Донецкая обл.) в ходе отработки оперативной информации, в одном из заброшенных помещений в районе линии разграничения выявлен скрытый тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 14 января, сообщает Донецкий погранисный отряд.

В тайнике находились:

  • выстрел осколочный гранатометный (ВОГ – 17) к АГС – 1 ед;
  • ручной противотанковый гранатомет (РПГ – 22) – 2 ед;
  • пулеметная лента на 25 патронов – 1 шт;
  • патроны калибра 7,62 – 7 шт;
  • патроны калибра 5,45 – 193 шт;

«Оружие и боеприпасы переданы установленным порядком представителям ГСЧС Украины в Донецкой области для их дальнейшей утилизации», – говорится в сообщении.

Фото: Донецкий пограничный отряд

Также отмечается, что продолжается активное противодействие возможным враждебным диверсиям на контролируемой территории.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк