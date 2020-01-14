Жители Донецка готовы сброситься, чтобы решить проблему бездомных животных

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка готовы сами сброситься на решение проблемы бездомных животных, видя полное отсутствие инициативы со стороны «властей». Об этом сообщает российское издание «Комсомольская правда».

В соцсетях дончане предложили внести в ежемесячную квартплату дополнительно 1-2 руб. (0,4 грн по местному курсу на 14.01.2020) на содержание приютов и стерилизацию бездомных кошек и собак. В большом городе общая сумма получится значительной – и ее должно хватить на содержание приюта.

Дончане в подавляющем большинстве согласились. «Думаю, это предложение, над которым стоит задуматься руководству города. Очень люблю собак, но несколько раз попадала в ситуации, когда готова была пойти на крайние меры», – высказала мнение Наталья.

Но многие усомнились, что средства дойдут к адресату и помогут решить проблему бродячих животных. «Наше правительство с содержанием малообеспеченных людей не может разобраться, куда им еще и о бродячих животных беспокоиться... Им легче отдать приказ умертвить всех животинок, кто бегает по улицам. Я только не пойму, куда будут уходить эти сборы? Убить бездомное животное правительству легче, чем создать ему дальнейшие нормальные условия для жизни в том же приюте. Вечером разбросали отраву во дворах и возле помоек, а утром машину прислали, чтобы трупики собрать», – сомневается дончанка Елена.

Ее слова подтверждают руководители донецких приютов для бездомных животных.

«Пока не будет программы по животным (бродячим и домашним), идентификации всех домашних животных, закона, реально карающего за жестокое обращение с животными, стерилизации в больших объемах за короткий период – приюты можно строить и наполнять до бесконечности. А с налогом, который предлагалось ввести не единожды, не получалось по какой-то серьезной причине», – сообщила руководитель приюта «ПИФ» Виктория Васильева.

«Если сейчас остро не поднять на уровне нашего правительства и народного совета этот вопрос, то, поверьте, сколько не будет приютов, они будут переполнены всегда», – согласна с ней руководитель приюта «4 лапки» Ирина Волик.

Как сообщила кинолог Ольга Дмитрук, надо постоянно проводить профилактику бесконтрольного размножения. «Образовывать население. А то "мальчику нужна девочка, а то характер испортится", а "девочка хочет стать мамой, а то болеть будет" – как же глупы эти дежурные фразы! И ведь даже многие ветеринары рекомендуют животное повязать, чтобы якобы излечить от каких-то проблем. Люди не хотят думать, люди неграмотны в вопросах воспроизводства собак и кошек и ответственности за них, им не вдалбливается это со школьной скамьи», – утверждает кинолог.

При этом в настоящее время приюты пытаются как-то выжить и решить проблемы подкидышей самостоятельно. Сейчас им в этом деле помогают исключительно неравнодушные люди.