С 16 января вся реклама в Украине должна быть на государственном языке

С 16 января вступают в силу нормы закона о языке, согласно которым вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть на украинском языке. Об этом сообщили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

«16 января 2020 вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был принят Верховной Радой Украины 25 апреля прошлого года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке», – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания и/или вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского союза, могут кроме украинского использовать в рекламе любой язык ЕС.

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность и наложение штрафа на сумму от 3400 до 5100 гривен.