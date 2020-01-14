В Лиманском районе под колесами авто погиб пешеход

В Лиманском районе (Донецкая обл.) 13 января около полуночи на автодороге Доброполье – Лиман произошло ДТП. Об этом сегодня, 14 января, сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ-DAEWOO SENS» совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 35-летний житель Лиманского района погиб на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

На месте работали следователи областного главка полиции, сотрудники группы реагирования Лиманского отделения полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

«Полиция призывает участников дорожного движения быть внимательными на дороге, соблюдать безопасную скорость, а пешеходам следует позаботиться о своей видимости на дороге – использовать в одежде светоотражающие элементы (фликеры)», – говорится в сообщении.