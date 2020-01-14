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В СИЗО на Донетчине пытались передать наркотики

14.01.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В следственный изолятор Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) пытались передать наркотики. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что посылка предназначалась 33-летнему заключенному.

«В дежурную часть Бахмутского отдела полиции поступило сообщение от сотрудников учреждения исполнения наказаний о том, что в продовольственной посылке в хлебе обнаружено два свертка с наркотическим веществом. На вызов прибыла следственно-оперативная группа. Мужчина, на чье имя пришла посылка, пояснил, что о запрещенном содержимом ему ничего не известно», – рассказали в полиции.

Вещество изъято и отправлено на экспертизу. По факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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