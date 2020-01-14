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Особый статус Донбасса: В Раде рассказали о подготовке законопроекта

14.01.20 12:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня в Верховной Раде не ведется подготовка законопроекта об особом статусе Донбасса. Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает УНИАН.

«В парламенте пока такой подготовки нет. Это еще предстоит пройти какие-то консультации в пределах Минска. Но пока, насколько мне известно, в профильных комитетах не идет такая подготовка», – сказала она.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным.

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