Каждой женщине подобрать именно то пальто: В Покровске предпринимательница развивает модную индустрию (Фото)

В Покровске (Донецкая обл.) предпринимательница Елена Король развивает модную индустрию, запустив собственное производство пальто. Об этом сообщает «Бізнес-Схід».

Имея экономическое образование, Елена всегда хотела заниматься фэшн-индустрией. Закончив курсы стилистов, зарегистрировалась как физическое лицо – предприниматель, а затем открыла модельное агентство, которое передала партнерам в управление. Предпринимательница решила воплотить в жизнь еще одну идею: создать ателье по пошиву женских пальто.

«Пальто – это очень женственная, универсальная верхняя одежда, которая никогда не выходит из моды. Для меня это показатель стиля, вечной классики. С модой пальто может меняться... В первую очередь, я хочу помогать людям в подборе и создавать одежду с учетом особенностей их фигуры и стилистических пожеланий», – рассказывает Елена Король.

Сегодня нет проблем с покупкой готовой одежды, но многие предпочитают индивидуальный пошив. Ведь сшитая на заказ одежда всегда сидит лучше. И можно быть уверенным, что она в одном экземпляре.

«Идею, что я хочу шить, вынашивала давно. Помогли мне реализовать стартап тренинги от ПРООН, именно там зародилась концепция и название моего ателье. Моему бизнесу только 5 месяцев, но у нас есть уже первая коллекция, которую мы успешно презентовали в Киеве на выставке "Восток-Экспо 2019"», – отмечает владелица ателье.

«Я не ограничиваюсь только тем, что предлагаю, пока я больше нацелена на индивидуальную работу с клиентом, чтобы каждой девушке, каждой женщине подобрать именно то пальто. Поэтому и название ателье "Топальто". Наша команда не шьет "на склад", только по необходимости», – добавляет она.

Предпринимательница создает индивидуальные эскизы, а ее команда из разных уголков страны воплощает их в жизнь. На данный момент Елена реализует свои мечты, одна из них – это запуск экспериментального цеха, небольшого производства в Покровске.

«Кроме работы над новыми коллекциями пальто, мы находимся в поиске новых направлений для развития. Недавно мы выиграли грант от ПРООН в рамках поддержки малого и среднего бизнеса на Востоке Украины. Закупили новое оборудование для шитья. Это позволяет нам запустить полноценное производство на месте», – отмечает предпринимательница.

«Следующий мой шаг – создать онлайн-ателье, некую интерактивную дизайн-платформу. На этом сайте любая женщина может сама разработать себе индивидуальное пальто по своему желанию. А мы это пошьем. Наша команда работает сейчас по поиску партнеров в этом направлении», – делится владелица ателье.