В «ЛНР»: В Суходольске сгорели два автомобиля, во время тушения пострадал мужчина

В неподконтрольном украинским властям Суходольске (Луганская обл.) во время тушения пожара в гараже пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

11 января возникло возгорание на территории гаражного кооператива «Габарит» в Суходольске. Люди, находившиеся рядом, увидели дым, валивший из-под двери одного из гаражей. Сразу сообщили об этом владельцу по мобильному телефону и вызвали «МЧС».

66-летний владелец к прибытию «МЧС» был уже на месте, он успел открыть ворота 2-х своих гаражей, объединенных одной крышей. Мужчина в стрессовом состоянии бросился внутрь, пытаясь потушить пожар или спасти что-то из имущества. Сотрудникам «МЧС» он сказал, что чувствует себя нормально и медицинская помощь ему не нужна.

Однако позже состояние мужчины ухудшилось, и жена отвезла его в больницу Краснодона (после переименования – Сорокино). С диагнозом «ожог лица и обоих предплечий 3-й степени тяжести» пострадавшего госпитализировали в реанимацию. В данный момент состояние его стабилизировалось, мужчина переведен в травматологическое отделение.

Загорание ликвидировано в 18:26. Гаражи внутри выгорели полностью, находившиеся в них автомобили Volkswagen Jetta и Chery Amulet сгорели. Тушение осложнялось большой пожарной нагрузкой (бензин, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы).

Предполагаемая причина загорания – короткое замыкание электропроводки в одном из автомобилей. Со слов владельца, когда он открыл дверь гаража, Chery Amulet горел внутри.