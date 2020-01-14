Взрыв в Воздвиженке: Полиция начала расследование

Полиция начала расследование по факту взрыва в с. Воздвиженка (Покровский р-н), в результате которого получил взрывные травмы 22-летний мужчина. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Вчера, 13 января, около 22:00 в Покровский отдела полиции поступило сообщение о том, что в городскую больницу г. Мирнограда доставлен травмированный парень. Молодой человек находится в бессознательном состоянии. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что потерпевший нашел неизвестный предмет, принес его домой и пытался разобрать. В результате произошел взрыв», – рассказали в пресс-службе.

Предварительная квалификация события – ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мужчины.