Или мы закрываем нелегальные АЗС, или ждем кадровые изменения, – глава Луганщины

Председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сегодня, 14 января, провел заседание межведомственной региональной рабочей группы по внедрению мероприятий, направленных на обеспечение эффективного противодействия деятельности нелегальных автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов в Луганской области, сообщает пресс-служба ЛОВГА.

По оперативным данным, за последнюю неделю проведено 13 проверок объектов по реализации горючего.

Всего проверено 37 объектов, прекращена деятельность шести из них, задокументировано шесть административных правонарушений. Также изъяты 43,2 тонны топлива на сумму 859,6 тыс. грн, оборудование АЗС – на сумму 5282 тыс. грн.

Сегодня на Луганщине проверена уже треть таких объектов.

«Сейчас у нас небольшой процент выявления нелегальных АЗС, потому что их работало небольшое количество. Отмечу – или мы прекращаем нелегальную деятельность, или ждем кадровые изменения», – акцентировал Сергей Гайдай.

Глава Луганщины отметил, что всем членам межведомственной региональной рабочей группы до конца недели необходимо доложить, в какой срок будут проверены все соответствующие объекты по реализации горючего.